京華城案》北院裁定柯文哲7000萬、應曉薇3000萬交保 須戴電子腳環

北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元（見圖）、應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。（資料照）

2025/09/05 12:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今裁定柯文哲7000萬元、應曉薇裁定3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。

台北地院裁定指出，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，均准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環科技設備監控，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

柯、應若能於今日籌齊保證金辦保、安裝完成電子腳環，最快今天就可重獲自由。

審判長江俊彥昨開庭時即諭知，由於彭振聲作證的時間比預料的時間少1天，因此利用空檔進行延押訊問，而羈押期限至10月1日，檢、辯可將10月1日前傳喚的證人列為主張延押或停押的依據，合議庭會視訴訟進行的情況於合法且適當的時候加以裁定；今日先行就應曉薇的部分裁定3000萬元交保，之後再裁定柯文哲7000萬交保。

北院合議庭今裁定柯文哲7000萬元、應曉薇（見圖）3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。（資料照）

柯文哲、應曉薇經北院合議庭裁定具保停押。（記者叢昌瑾攝）

