京華城案》可以回家了！柯文哲獲准7000萬交保、應曉薇3000萬交保

合議庭今針對柯文哲裁定7000萬（見圖）、應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。（資料照）

2025/09/05 12:15

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭昨提訊柯、應2人進行延押訊問，訊後還押台北看守所；合議庭今針對柯文哲裁定7000萬、應曉薇3000萬元交保，限制住居與出境、出海8個月，並施以電子腳環科技監控。

應曉薇若能於今日籌齊保證金辦保、安裝完成電子腳環，最快今天就可重獲自由。

審判長江俊彥昨開庭時即諭知，由於彭振聲作證的時間比預料的時間少1天，因此利用今日空檔進行延押訊問，而羈押期限至10月1日，檢、辯可將10月1日前將傳喚的證人，列為主張延押或停押的依據，合議庭會視訴訟進行的情況，於合法且適當的時候加以裁定；今日先行就應曉薇的部分，裁定3000萬元交保。

應曉薇昨天庭訊時說，她被羈押一年來，每天在看守所舍房內，用衛生紙抓牆壁上的蟑螂，從窗戶的小缺口丟出去「放生」，對於是否延押，她說「我已經哀莫大於心死」。

應曉薇說，她在看守所每天都看著牆壁上的蟑螂在爬牆，她拿起衛生紙把牠們抓起來，從窗戶缺口丟出去，「我為什麼要把牠們放生？因為我被關後，想到眾生應該平等」。

應曉薇說，每個北市府都發局、都委會證人出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲作證，也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案，但檢察官也不更正起訴書。

