高雄疑似碰瓷婦索賠38萬？ 左營警方：她3年來只發生這次車禍

婦人機車與轎車發生碰撞。（取自「爆料公社」）

2025/09/05 12:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名網友在臉書社群「爆料公社」張貼一段車禍影音，自述在高雄遇到疑似「碰瓷」慣犯婦人，跟他要38萬餘元賠償費用，其中精神損害賠償就要30萬元。左營分局今（5）日表示，該事故牛姓婦人依違反道路交通管理處罰條例開罰，經查3年來她在轄內只發生這起交通事故。

網友張貼行車紀錄器影音，畫面顯示駕車與婦人發生車禍過程，及橋頭地院查詢頁面（沒有內容），還附上婦人要求的賠償清單等，包括醫療費、工作損失、精神損害賠償及修車費，共38萬6千餘元。

原PO指出，該慣犯經常出沒高雄左營，無照駕駛、酒駕多筆，提醒要小心行駛不要撞到她，她還會要求不要報警，即便肇事責任都在她，也會請求30幾萬賠償精神損失，如果你有遇到，跟她有車禍糾紛的可與他私訊，目前跟婦人訴訟中。

左營分局指出，該起事故發生在6月20日下午5時31分許，經查57歲牛姓婦人騎乘機車沿左營區左營下路南往北直行，至路口左轉菜公路，與20歲林姓男子駕駛自小客車在路口發生碰撞，牛婦手腳擦挫傷，自行就醫後並無大礙，林男未受傷。

2人均無酒駕，牛女疑違反道路交通管理處罰條例，行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

針對原PO指控，左營分局表示，牛婦自2022年至2025年於轄內只發生此次交通事故。

轎車與機車發生碰撞車禍，事後引發爭議。（民眾提供）

婦人騎車至肇事路口。（取自「爆料公社」）

婦人發生碰撞後自行起身。（取自「爆料公社」）

