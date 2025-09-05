性侵嫌疑人成了繼父 家扶籲家長正向看待孩子的「能」與「力」

苗栗家扶中心辦理「兒少充權團體—Teentok」，讓曾經歷創傷的孩子，透過一次次活動與共同經歷，逐漸打開心房，累積自信與勇氣。（圖由苗栗家扶中心提供）

2025/09/05 13:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名7歲女童自曝遭媽媽同居男友性侵，案件偵查中，但女童媽媽反斥女兒說謊，還與男友結婚；性侵嫌疑人成了繼父，苗栗地院裁定延長安置女童。承接縣府兒少保護處遇服務的苗栗家扶中心呼籲社會大眾對兒少保護通報保持敏感與關注，並鼓勵家長正向看待孩子的「能」與「力」，唯有社會、家庭與孩子三方共同努力，才能讓兒少在安全、被傾聽、被尊重的環境中健康成長。

衛福部統計2024年兒少保護通報案件量為5萬9559人，其中成案量為1萬0810人，開案率高達18％，意味著每100件通報案件中就有18名兒少確定遭受不當對待或疏忽照顧。苗栗家扶中心承接苗縣府兒少保護處遇服務，目前轉介至苗栗家扶服務的案量為90戶家、113童。

苗栗家扶中心表示，中心對於此特殊境遇兒少，除了陪伴、傾聽，也規劃系列活動，帶領孩子培養自信與勇氣，增進生活自理能力；並透過團體任務，學習合作、溝通與互相支持。

「小寒」（化名）因長期受酗酒成癮的父親責打，使她性格退縮、內向、不愛說話，對身邊事物防衛、敏感，但透過中心陪伴，逐漸打開心房，表示「原來在這裡，我慢慢開口，也會有人耐心聽我說。」

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，中心希望透過安全且具支持性的環境，成為孩子們在經歷創傷後逐步復原的起點。今年辦理「兒少充權團體—Teentok」，讓性格與能力不同、年齡與成長背景落差的孩子，透過一次次活動與共同經歷，逐漸打開心房，累積自信與勇氣。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

