婦人遭假檢警騙光157萬存款 被討80萬「保證金」四處借錢才曝光

員警於樓梯間苦勸溫婦，順利阻詐。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/05 12:28

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區1名溫姓婦人在今年7月初接獲「假檢警」詐團來電後，依假檢察官指示陸續交付5張金融卡，慘遭提領光存款157萬元後，仍深信不疑，之後又被要求繳交80萬元保證金，只得向親友四處借款，弟弟發覺異狀，懷疑姐姐遇上詐團報警，轄區北市信義分局福德街派出所據報派員到住處關切，確認是受騙後，跟親友經過一番苦勸下，才讓她恍然大悟，驚覺受騙上當。

警方表示，今年7月初，55歲溫婦接獲詐騙電話，對方自稱台中市戶政機關，謊稱其身分遭冒用申請戶籍謄本，將協助轉接台中市警察局、台中市地檢署報案，隨後詐團假冒檢察單位佯稱婦人涉及刑事案件帳戶將遭監管，需由檢察機關代管名下財產，溫婦信以為真，遂將名下5張金融卡提供給詐團，遭提領157萬元。

請繼續往下閱讀...

溫婦當月18日又接獲假檢察官指示，要求繳交80萬元保證金，婦人嘗試以信貸、保單借款均湊不齊該款項，於是打算向弟弟借款30萬元，弟弟發覺姐姐疑似遭到詐騙，馬上報警。

福德街派出所警員賴文清、蔣宇軒接獲報案，迅速到場關切，卻遭情緒激動的溫婦反駁，堅信為「檢察官指示」，甚至多次以「閉嘴」、「不要講話」等言詞回應警方勸說，最後幸於員警持續向溫婦及家屬說明詐團手法，最後溫婦才冷靜下來，承認自己受騙，不再交付現金給對方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法