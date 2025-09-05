毒販攜槍防黑吃黑汽旅交易 高雄警埋伏逮人扣大批毒品

洪姓毒販攜槍防黑吃黑，疑約汽旅毒品交易，警埋伏逮人扣大批毒品。（民眾提供）

2025/09/05 12:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄洪姓男子（39歲）涉嫌販毒又擔心黑吃黑，平日攜槍防身，刑警大隊獲報蒐證，再埋伏楠梓某汽車旅館圍捕，起出一把改造克拉克手槍、子彈9顆，再押往仁武區同居人住處查獲安非他命、依托咪酯煙彈等毒品、贓款7萬餘元。

刑大偵八隊今（5）日召開記者會指出，5月間曾偵辦多起毒品案，經分析相關資料，查知洪嫌（39歲）意圖牟取不法利益販賣毒品，竟還槍不離身，以防止毒品遭黑吃黑。

請繼續往下閱讀...

警方查出他多利用汽車旅館做為毒品交易處所，躲避警方查緝，刑大與保三、新興分局等單位共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，日前見時機成熟，掌握洪嫌行蹤與毒品藏匿處所，持搜索票、拘票查緝。

專案人員掌握藏匿旅館，埋伏待洪嫌退房之際，上前包圍壓制逮捕，當場查獲手槍、子彈、依托咪酯煙油、煙彈等，立即依法逮捕，後續又在洪嫌藏匿居所查獲安非他命、依托咪酯油等。

洪嫌坦承吸食、持有毒品，矢口否認販毒，但警方發現住家宛如小型分裝場，加上藥腳指證歷歷，全案以違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦，洪嫌經聲押後裁定羈押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警埋逮人查扣大批毒品、改造槍彈、贓款7萬多元。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法