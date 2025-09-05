總統大選前余靜芬揪村長團赴中旅遊 二審認每日食宿交通550元與投票無對價關係

南投縣鹿谷鄉彰雅村長余靜芬總統大選前揪村長團赴中旅遊接受落地招待，南投地檢署不服地院無罪判決而上訴，但遭駁回。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/05 12:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統和立委選舉前，南投縣鹿谷鄉彰雅村長余靜芬揪村長赴中國杭州旅遊，涉違反總統副總統選罷法等法，一審判無罪，南投檢方不服提起上訴，強調該團員皆為村長，食宿費僅2754多元不合理，台中高分院法官認為，平均1天食宿交通550元，雖低於行情但與日後投票難認有對價關係因此駁回上訴，無罪確定。

南投地檢署去年1月偵辦鹿谷鄉彰雅村長余靜芬揪村長團赴中旅遊案時，當時旅遊時間距正副總統和立委選舉近3個月，從團員供稱國台辦有落地招待，並有說「國民黨執政比較好」、「兩岸一家親」等話，南投檢方依違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法等罪名起訴，南投地院判處無罪，檢方不服上訴。

南投檢方上訴強調，該團是鹿谷鄉的村長、社區理事長團，對地方有影響力，團費1萬8000元，扣掉機票等費用，6天旅遊食宿交通僅2754多元，即不合常情。也有團員指國台辦落地招待，陪同期間有說「兩岸一家親」、「國民黨執政比較好」等話語。

台中高分院法官認為，依檢察官所舉事證，縱認該旅行團有接受陸方落地招待的不正利益，但尚難認與團員日後投票權之行使具對價關係。

另檢方指出該團每人每日食宿交通550元之費用，也不是低價至完全不能支應實際食宿交通費用，不能僅以團費之高低，推論該旅遊團費與約為投票權行使間，有相當的對價關係存在。

檢察官上訴整理歸納相關證人證述暨其他間接事實，推論被告應涉犯行，固非全然沒有道理，惟仍未提出適合於證明犯罪事實之積極證據，也未提出其他不利證據，因此駁回上訴。

