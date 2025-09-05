龐式騙局翻版！誆投資炒房年賺9.5％ 1200人捧8億7千萬上鉤

檢警查扣秦男違法吸金案的3輛高檔跑車。（民眾提供）

2025/09/05 11:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕49歲秦姓男子成立國磐資產公司，涉嫌以「集結眾人之力，一起來炒房」當幌子，向投資人謊稱只要加入炒房行列，每年可賺逾9%高收益，吸引1200人捧著8億7千萬元加入，但秦男的手法其實與「龐式騙局」無異，檢警獲報追查，秦男及公司8名核心幹部都被檢方收押，並查扣3輛名貴跑車及大批精品，相關案情正釐清中。

檢警指出，國內房價屢創新高，政府打房效益不彰，也讓不肖人士有機可趁，秦姓男子成立資產公司，對外宣稱向民間集資，待借得資金後，將用於投資不動產交易，公司會給投資人高於銀行定存利率的報酬，投入金額越高，配發的利息越高，最高可拿9.5%。

如果資金不夠，秦男等人也會提供提供本票或辦理不動產抵押設定以擔保借款，由於秦男給投資人一個漂亮遠景，加上國內房價確實一再飆漲，吸引1200人捧著8億7千萬元加入，但手法其實與「龐式騙局」無異，只有早期加入的投資人有錢可賺，後面加入的投資人基本上都是血本無歸。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報後，由高雄地檢署指揮偵辦，上月4日兵分多路前往高雄、台中及北市等地共17處執行搜索，當場查扣現金70萬元、1輛奧迪TT跑車、賓士GT跑車及BMW跑車，以及大批香奈兒、卡地亞等精品包及手表；檢警估算，秦男等人不法吸金逾8億7千萬元，不法獲利達3億7千萬，秦男及8名公司核心幹部都被依違反銀行法羈押禁見，相關案情仍持續深入釐清。

檢警查扣秦男違法吸金案的3輛高檔跑車。（民眾提供）

