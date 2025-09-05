外籍車手在天母提領上百筆贓款 出境前被警方在機場攔截

警方逮捕香港籍張姓車手。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/05 12:00

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警士林分局近來發現，有許多外籍車手跑到天母地區的ATM提領詐騙贓款，近2個月來有上百筆提領紀錄。警方根據車手提領款項的來去向動線調閱監視器畫面追查，鎖定一名馬來西亞籍江姓男子，並在上月底他即將出境前，前往他居住的飯店逮人。

警方調查，近來有許多外籍車手前來台灣使用ATM提領贓款，繳交給車手頭，賺取不法酬勞後再迅速出境。警方分析最近2個月在天母地區的ATM提領紀錄，在7月時鎖定香港籍張姓車手、馬來西亞籍楊姓車手，更趁他們在機場準備出境前攔截逮人。

請繼續往下閱讀...

此外，警方根據監視器畫面追查，最近又發現還有一名馬來西亞籍江姓車手，也在天母地區頻繁使用ATM提領贓款。警方循線追查，發現他居住在台北車站附近一家飯店，趁他還在呼呼大睡時逮人，並在他房內查扣1萬6千元贓款與犯案用的手機。

警方說，這些外籍車手除了被依詐欺罪嫌送辦，警方也正深入追查幕後詐騙集團與其餘黨羽。

士林警分局呼籲，民眾若發現提款機旁有可疑人士徘徊、持手機東張西望，或在短時間內反覆換卡提款等異常情況，應立即撥打110或就近通報派出所，共同協助警方打擊詐欺，攜手守護民眾財產安全。

