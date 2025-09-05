投資失利欠債300萬 成功嶺士官侵占7萬多公款害慘自己

時任成功嶺預財士施姓男子，因欠債竟侵占公款被判刑。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕時任成功嶺陸軍第104旅中士預財士施姓男子，因投資失利欠下超過300萬元債務，竟兩度利用職務之便侵占公款共7萬多元。雖然他事後全數繳回並坦承犯行，但因涉犯《貪汙治罪條例》屬10年以上重罪，最重可判無期徒刑，法院最終三度減刑後，依兩罪合併應執行有期徒刑2年7月，褫奪公權2年，全案可上訴。

判決指出，施男於2024年3月22日，收取營部5名退訓志願役士兵繳回的溢領薪餉9855元，卻未依規定繳回，而是將款項據為己有，此外，他又從連上現金櫃領出13萬1404元，原本要支付廠商貨款，但僅支付其中6萬8578元，其餘6萬2826元私藏於租屋處，打算挪作還債，直到長官追問收據下落，施男才坦承侵占，並繳回剩餘款項。

檢方調查時，施男全盤承認，軍方內部亦有現金收支明細、廠商收據等佐證，檢方起訴時，考量他自白、犯後態度良好且已全數返還，建請法院減刑。

台中地院審理時，認定施男身為軍人卻漠視法律，侵占公款，有損國軍形象及公務廉潔，行為不容寬貸，但同時考量其並無前科、素行尚佳，且財務困境逼使他一時貪念，兩筆金額均已繳回，對部隊財務運作未造成嚴重影響。

合議庭依《貪汙治罪條例》現役軍人侵占公有財物罪，分別判處1年3月與2年6月，合併應執行2年7月，並褫奪公權2年，法院更以情堪憫恕，依《刑法》第59條酌減刑度，才未落得更沉重刑責。

