馬籍男來台當車手日領3000元旅遊 深夜領贓款被警活逮

2025/09/05 11:34

〔記者邱俊福／台北報導〕1名年約50歲的馬來西亞籍男子，被詐騙集團吸收擔任車手後，專程來台日領3000元酬勞，一邊旅遊一邊聽指示，趁深夜赴各銀行ATM提領贓款，上月20日凌晨當他戴帽子、口罩赴北市松山區一處ATM犯案時，被轄區北市警松山分局中崙派出所巡邏員警發覺有異，上前盤查一舉查獲，目前警方將他詐欺、洗錢罪嫌送辦外，也持續擴大追查其他共犯。

警方調查，該馬籍男子是透過臉書「來台打工」求職廣告應徵，加入詐團車手行列，上月中旬依對方安排搭機來台旅遊，投宿於便宜的旅館，每天收取詐團寄給裝有提款卡的包裹，再趁深夜持卡依指示前往各銀行ATM提領贓款，每日則可領取酬勞3000元，充作遊玩的費用。

上月20日凌晨1時許，該馬籍男子持提款卡前往北市八德路一帶ATM提領贓款時，被轄區巡簽員警發現其多次領款形跡可疑，經上前盤查，該馬籍男子一度以母語裝傻企圖混淆，經員警耐心告知此行為在我國即是「詐騙車手」，才卸下心防，配合調查，並查扣身上3張提款卡、12萬元現金與犯案手機等贓證物，帶返派出所偵辦。

由於該馬籍嫌犯來台已有一週，每天聽指示犯案，警方除將他依法送辦，也持續追查隱身幕後操控的詐團成員；警方並呼籲，近期詐騙集團常假藉「來台觀光或打工」、「幫忙領款有高酬勞」等名義，招募外籍人士犯案，民眾若發現可疑外籍人士頻繁提領款項，應立即通報，共同維護國內治安。

