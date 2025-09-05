衝花蓮砍死債主 剃光頭躲宮廟 蔡穎徽判無期定讞

蔡嫌在花蓮行凶時戴口罩及毛帽（左上圖），變裝並剃光頭（右大圖）藏在台北士林某處宮廟，躲避警方追查。 （記者王峻祺翻攝）

〔記者張文川／台北報導〕新北市60歲男子蔡穎徽，其妻3年前抵押地契，向花蓮林姓友人借貸100多萬元，但無力還錢，蔡男眼見抵押的土地不保，跑到花蓮殺害林男，翻箱倒櫃想找回借據及地契未果，一路變裝、剃光頭逃到台北市士林區的私人宮廟躲藏，仍被逮捕；高等法院更一審維持花蓮地院一審判決，依殺人罪判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林姓被害人從事小額放款，與蔡男是多年友人，林男借100多萬元給蔡的簡姓妻子，簡婦以新北烏來區的原住民保留地當抵押。

還款期限將屆，夫妻卻還不出錢，林男頻頻催債，蔡男擔心林男會依原本的約定，去變更原保地的所有權，心起殺機。

蔡穎徽仔細規劃殺人過程，2022年6月11日凌晨從台北搭火車到宜蘭羅東，轉乘計程車到花蓮秀林鄉林男住處附近埋伏，清晨6點40分見林男的林姓同居女友出門後才下手，從背後狠砍林男10多刀，林男抵抗時左手掌、右手4根手指都被砍斷，身上多處刀傷，當場死亡。

蔡穎徽殺人後，入屋翻箱倒櫃要找地契跟借據但遍尋不著，被返家的林女撞見，林女見蔡男全身是血、手持長刀，嚇得拔腿狂奔，跑到住家附近的新城警分局報警，林男趁隙變裝，騎林男的機車到300公尺遠的沙灘棄置，故布疑陣，凶刀丟入太平洋。

蔡男一路北上，逃亡過程中不斷變裝，還剃光頭、關手機躲避偵緝，隱匿行蹤，最終逃到台北士林一間私人神壇藏匿，花蓮檢警循線追拿，同月13日晚間到場拘提逮捕蔡男到案。

一審花蓮地院將蔡男依殺人罪判處無期徒刑；花蓮高分院更一審認為，蔡男經長期隔離，但未阻絕親友探視，且可透過輔導、教育程序促使其改過遷善，長期監禁也可避免他再犯，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院駁回蔡上訴定讞。

