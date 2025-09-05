為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    被小紅書「免費來台旅遊」誘惑 馬來西亞女來台當車手

    陳女遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    陳女遭警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/05 11:02

    〔記者鄭景議／台北報導〕內湖警方成功攔阻一起跨國感情詐騙案件！內湖分局港墘派出所前日接獲台灣銀行內湖分行通報，一名林姓男子欲提領新台幣31萬元，疑似遭詐騙，警方立即趕往現場了解，果然拆穿詐團伎倆，並進一步誘捕車手到案，才發現該名馬來西亞籍51歲陳姓女車手，是因為在小紅書上看到「免費來台旅遊」，被誘騙來當車手。

    警方調查，林男日前在Facebook社群媒體認識一名自稱楊姓新加坡女子，對方動用愛情陷阱，哭訴稱遭新加坡夜店控制行動，必須交付31萬元贖金才能脫困，林男信以為真，差點匯出積蓄。所幸銀行行員察覺有異，主動通報警方到場攔阻，及時保住林男財產。

    經進一步分析對話內容，警方發現詐團安排車手到林男住處收款，隨即與林男合作返家埋伏，成功逮捕一名馬來西亞籍陳姓女車手，並查扣手機3支、收款收據、工作證、SIM卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方指出，陳女原在小紅書社群媒體瀏覽到詐團貼文，對方以「免費來台旅遊」為誘餌，謊稱只要協助收取投資款即可獲得機票與旅費，沒想到誤信陷阱淪為詐團車手，直到被警方查獲才驚覺遭利用，後悔莫及。

    內湖分局提醒，詐騙集團經常利用單身男女渴望陪伴的心理，在網路上建立感情，再以各種理由詐取金錢。民眾交友務必謹慎，不要輕信網友花言巧語，避免血汗錢遭騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播