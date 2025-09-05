為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    摔飛5月大男嬰導致腦出血 保母辯踩到溼抹布滑倒判1年2月

    5月大男嬰腦出血送醫，保母否認虐嬰辯稱是滑倒不小心摔到孩子。示意圖。（資料照）

    2025/09/05 11:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕領有合格保母證照的王姓女子，受托照顧5月大許姓男嬰時，疑因男嬰溢奶把衣服弄髒，王女抱著男嬰去洗屁屁，結果不慎踩到溼抹布滑倒，男嬰噴飛，送醫後發現腦部受創嚴重，經治療後仍患有腦性麻痺、癲癇、運動及語言發展遲緩等症狀，家人不捨提告，保母被依過失傷害致人重傷罪判徒刑1年2月。

    判決指出，許姓男嬰出生4個月後，被母親送到王姓保母住處托嬰，去年4月10日，媽媽接到王女打來的電話，說許姓男嬰全身軟軟的沒有活力，媽媽趕到保母家，看到兒子已失去意識，連忙抱著兒子去就醫，經診斷，發現男嬰急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、雙側視網膜出血。

    經醫院緊急治療，男嬰雖撿回一命，但卻留下腦性麻痺、癲癇、運動及語言發展遲緩等症狀；家人不捨，認為王姓保母可能虐嬰，報警提告找公道。高雄地方法院審理時，王姓保母否認虐待小嬰兒，辯稱當天中午她餵小孩喝奶後，小孩有吐奶沾到衣服，她抱小孩去洗澡，洗完澡後讓他自己玩，結果玩一玩又吐奶。

    王女說，自己把小孩再抱去洗澡時，不慎踩到地上的溼抹布，摔倒時小孩從手上脫手，跌在地上開始哭，她趕緊抱小孩起來安撫，結果小孩到了下午就開始不對勁，她立刻通知小孩媽媽來抱孩去去看醫生，自己沒有虐待小朋友。

    由於王姓保母家沒有裝設監視器，法官根據醫院診斷及法醫報告，認為男嬰受傷原因非「猛力搖晃」所致，與王女所述「不小心將被害人摔了出去」並不相違背，因此根據相關事證，依過失傷害致人重傷罪判徒刑1年2月，可上訴。

