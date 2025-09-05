京華城案》柯方律師強調無圖利意圖 法界舉案例：不知情也難脫罪

台北地院審理京華城容積等弊案，檢察官認為柯文哲將已定案的京華城樓地板陳情案轉研議，「實體違法」圖利京華城。（資料照，本報合成）

2025/09/05 11:13

〔記者劉詠韻／台北報導〕於司法實務上，圖利罪的門檻一向嚴苛。依貪污治罪條例，圖利罪的成立要件在於「公務員明知其行為違背法令，卻仍意圖使特定人獲取不法利益」；不過，法界人士指出，過往判例已顯示，司法在適用時，往往更看重「結果」而非「動機」，意即，儘管未有收受賄賂或明確的圖利意圖，但導致利益移轉，就可能落入圖利的框架。

例如，新竹市清潔隊員顏輝煌，僅因同情一位拾荒阿嬤，將部分回收物送到她家門口，最後仍被檢方依貪污治罪條例起訴，判刑10個月、緩刑2年。儘管未有任何金錢往來，但法院仍認定他構成圖利。顏輝煌因此喪失公務員資格，20多年清潔隊生涯瞬間歸零，後半生只能靠打零工與經營小冰店維持生計。

再對照京華城容積率弊案，柯文哲的辯護律師團隊一再強調，市府審議程序均有專業單位把關，多數公務員均作證稱並無違法，更強調柯文哲身為市長，不可能逐一掌握細節，更遑論「明知」或「意圖圖利」。若依辯方邏輯，柯文哲既無收受賄款，也無違背法令的主觀故意，便不該落入貪污圖利的罪名。

然而，法界人士直言，實務上法院對圖利的認定，往往以「是否讓特定人獲取不當利益」為判斷核心，而不完全拘泥於是否存在主觀故意。換言之，即使柯文哲「不知情」或無圖利意圖，只要市府決策結果被認定造成利益輸送，仍可能被視為圖利。

法界人士認為，這也是京華城案最大矛盾之處，法院究竟會回歸法條要件，採納辯方「不知即無罪」的說法，還是延續實務低門檻、結果導向的判例路徑，將成為後續審理的觀察重點。

