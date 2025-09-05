警方深夜路檢發現小客車行駛不穩 當場查獲毒品「超大杯」

大甲警查獲市面少見的XL版毒咖啡包，俗稱「超大杯」。（民眾提供）

2025/09/05 10:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲警分局深夜在台中市外埔區三環路（國道3號大甲交流道東向匝道出口）執行路檢勤務時，發現一輛轎車行駛不穩，心覺有異，立即上前攔查，駕駛陳男搖下車窗後，立即散發出濃濃的愷他命味道，員警隨即展開調查，當場查獲愷他命2包及毒咖啡包42包，毒咖啡包居然是市面上十分少見的XL版本，也是俗稱的「超大杯」。

大甲警分局今天公布指出，今年8月30日晚上10時45分左右，員警盤查嫌疑車輛，發現駕駛吳男（24歲）與副駕駛陳男（23歲）神情恍惚、反應遲鈍，疑似有施用毒品情形。

警方隨即詢問並檢視車內物品，當場發現駕駛座旁小提袋內藏有毒品，吳男主動交付，警方共查獲愷他命2包，毛重20.3公克；毒咖啡包（卡西酮）42包，總毛重692.9公克，其中，毒咖啡包是十分少見的XL版本，也是俗稱的「超大杯」，毒品的危害性更加嚴重，當場依法查扣。

吳、陳2人坦承共同持有及施用毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦；針對吳男涉嫌毒駕部分，警方則已送交尿液檢驗，如超過法定閾值，將再依公共危險罪嫌移送偵辦。

