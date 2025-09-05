她在東京被假投資陷阱騙1500萬日圓 返台幫警抓車手

警方在羅嫌身上查扣他從被害女子收來的150萬元現金。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/05 10:39

〔記者王冠仁／台北報導〕一名經常在台日兩地之間工作的女子，某次透過臉書一頁式廣告，輾轉加入一個詐騙集團投資群組，並且誤信話術，在日本東京先後以面交、匯款的方式，交出1500萬元日圓（約新台幣310萬元）給車手。她近期返台時，詐騙集團再編理由騙她，她這才察覺異狀報警；警方要她將計就計，與車手相約面交，同時派員埋伏，果然順利逮到60歲羅姓車手。

警方調查，這名被害女子因為工作關係，經常往返台日兩地之間；今年6月，她在日本期間，某次好奇瀏覽臉書一頁式廣告，輾轉加入一個LINE投資群組。群組中的「理財老師」聲稱有穩賺不賠的投資廣告，要她下載某投資APP，隨後又謊稱要「儲值」後才能操作，她因此在東京多次以面交、匯款的方式交出1500萬日圓。

近期被害女子返台後，詐騙集團食髓知味，又編理由行騙，要她「加碼」150萬，但她越想越怪，於是跑到中正一分局忠孝西路派出所詢問，這才發現自己落入假投資圈套。

警方將計就計，要被害女子假裝與車手碰面，並派員前往面交地點農安街一處飯店附近埋伏，待被害女子交付150萬款項後，隨即現身逮捕60歲羅姓車手。

據悉，羅聲稱是因為想賺外快，才上網尋找「打工」資訊，並成為「快遞員」，否認自己是詐騙集團成員。

警方最後將羅依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送檢方偵辦，同時也將持續向上追查詐騙集團幕後主嫌及金流脈絡。

警方呼籲，詐騙集團經常使用「假投資」手法，民眾切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，而近期更出現「高齡化車手」的趨勢，詐騙集團常以「免經驗、高薪、幫忙領款就能輕鬆賺錢」等話術，在網路刊登求職廣告，吸引二度就業者擔任車手。如遇可疑情形，請撥打165反詐騙專線或110求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在羅嫌身上查扣6張偽造的券商工作證。（記者王冠仁翻攝）

