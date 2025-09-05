台灣人很好騙！ 中市警局攜手靜宜大學簽署校園安全合作備忘錄加強校安及防詐

台中市警察局長吳敬田與靜宜大學校長林思伶共同簽署「校園安全合作備忘錄」。（記者歐素美攝）

2025/09/05 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市警察局長吳敬田今天代表與靜宜大學校長林思伶共同簽署「校園安全合作備忘錄」，就防制詐騙、毒品防治、暴力預防、婦幼保護及交通安全等五大面向建立合作機制，展現攜手守護學子安全的決心。

吳敬田表示，簽署備忘錄，守護學生的學習安全一定全力以赴。校園是培育人才的搖籃，安全則是提供良好學習環境的前提，希望在詐騙、反毒、反暴力、反校園霸凌、婦幼安全及交通安全等多面向跟靜宜大學合作。

吳敬田說，詐騙是全台最嚴重的治安議題，台灣人很好騙，光是去年7月一整個月全台被詐騙金額達120億，今年8月則是85億左右，在校園部分則以交友詐騙或網路購物詐騙等最嚴重，靜宜有個良好的傳統，即導師制為4年長期的夥伴，希望藉此能影響學生進而影響家長不要被騙，尤其是投資詐騙。

靜宜大學校長林思伶表示，有安全的校園，師生才可以在校園自在順利的學習跟生活，學生安全，家長才會放心安心，師生才會有愛，因校園自主，警察比較不方便也不會隨便進入校園，透過與警方合作，大家可感受到校園每個角落都有守護的力量，往返校園的孤獨也有安全的陪伴，遇到突發狀況時不孤單，因有警察同仁伸出援手，這樣的合作是一份愛的聯盟，讓我們確信靜宜不只是知識的殿堂，還是充滿溫暖跟守護的大家庭。

會中並由清水分局長鄭鴻文進行反詐騙等宣導，律師魏大千進行校園霸凌防制法規與案例宣導匯防護法宣導等。

台中市警察局指出，這次與靜宜大學合作，不僅可透過專案合作、教育宣導及治安防護演練等措施，有效提升校園安全防護網，更能強化警民合作，共同營造「安全、安心、零犯罪」的校園環境，未來將持續與各級學校深化合作關係，善用警政資源，推動犯罪預防與安全教育，讓台中市成為全國最安全、最宜居的城市。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

清水分局長鄭鴻文在會場進行反詐騙宣導。（記者歐素美攝）

