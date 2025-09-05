母親不信7歲女兒被男友性侵仍結婚 苗栗縣府延長安置

苗栗地方法院裁定女童由縣府延長安置3個月。（資料照）

2025/09/05 10:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名7歲女童自曝遭媽媽同居男友性侵，也曾遭鄰居猥褻、性侵，被苗縣府緊急安置，相關案件偵辦中。但女童媽媽反斥女兒說謊，還與男友結婚，苗栗地方法院依社工訪查對媽媽說法存疑，並考量其他親屬也未能提供妥善保護，裁定女童由縣府延長安置。

女童在6歲時因感冒就醫，被發現眼睛、下巴、額頭、軀幹後側與四肢身上多處瘀傷與擦挫傷，但媽媽卻無法清楚說明女兒受傷原因，縣府當時獲報即開案介入了解。

今年縣府再度接獲女童疑遭不當對待，女童竟自曝遭到媽媽同居男友及外曾祖母家的鄰居猥褻、性侵，還說「大人們都知道這些事」，但卻選擇與對方和解了事。

社工調查發現，女童母親著重兩性交往，長期聽信男方意見、偏袒男方所為，親職保護功能薄弱，女童外曾祖母同樣未能善盡維護外曾孫女權益，也非妥適照顧者。

社工也訪談已成為女童繼父的媽媽同居男友，他對於被女童指控施以性侵一事，僅表示司法將還他清白；女童媽媽則替丈夫說話，反駁是女兒說謊，是因為女兒常趴在丈夫身上遊戲，才會有此錯誤認知。

社工對於女童媽媽與繼父等說法持存疑態度，加上過去不當對待且未善盡保護之責等紀錄，考量女童年僅7歲，生活與就學仍需照顧協助，向法院聲請延長安置3個月。

法院認為，女童年紀尚小，人身安全及身心發展皆須主要照顧者協助維護，但過往女童媽媽與其他親屬未能提供妥善保護，衍生家暴及性侵等通報紀錄。考量相關性侵案還在偵查中，且女童母親仍與女童繼父同住，為維護女童人身安全與身心發展，裁定同意縣府聲請。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法