為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    法理情！港男為籌癌妻醫藥費運毒來台 獲輕判7年

    法官認為肖姓男子坦承犯行頗有悔意，考量其妻子因重病需要治療經費、毒品未流入市面，桃園地方法院以犯共同運輸第二級毒品罪，判處7年有期徒刑。（資料照）

    法官認為肖姓男子坦承犯行頗有悔意，考量其妻子因重病需要治療經費、毒品未流入市面，桃園地方法院以犯共同運輸第二級毒品罪，判處7年有期徒刑。（資料照）

    2025/09/05 10:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕35歲香港籍肖姓男子因妻子罹患癌症、心臟病需要錢，於今年3月前往荷蘭阿姆斯特丹取得二級毒品MDMA、第三級毒品愷他命後轉機來台，被海關查獲；法官審理時，認為肖姓男子坦承犯行頗有悔意，考量其妻子因重病需要治療經費、毒品未流入市面，桃園地方法院以犯共同運輸第二級毒品罪，判處7年有期徒刑。

    據悉，運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，法官考量肖姓男子犯罪動機及犯後態度，才判處7年有期徒刑。

    全案為航空警察局與財政部關務署台北關於3月18日在桃園國際機場第一航廈發現自香港搭乘班機來台肖姓男子形跡可疑，經抽檢託運行李，發現行李箱內有疑似毒品物品，經檢測為第二級毒品MDMA（毛重17.56公斤）、第三級毒品愷他命（毛重10.05公斤）。

    肖姓男子供稱本案貨物係由香港上手約定以港幣特定金額代價，指示肖嫌於3月15日前往荷蘭阿姆斯特丹之鹿特丹火車站，取得裝有毒品行李箱，持該行李箱至瑞士蘇黎世搭機先經香港轉機來台，肖嫌另供稱上手僅告知攜帶闖關行李內為象牙黃金等物品，不知箱內為毒品，因個人欠債經濟拮据，故鋌而走險，對於運毒深表後悔。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播