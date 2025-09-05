詐臺雅前董座51億 「神鬼女票務」認罪獲500萬交保、戴電子腳環

女子羅佩雯涉詐欺已故老董。（資料照，讀者提供）

2025/09/05 10:15

〔記者張文川／台北報導〕「神鬼女票務」羅佩雯涉與臺雅集團前董事長沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，詐走沈裕雄逾51億元，連某外省幫派張姓幫主都被詐1.5億元，台北地檢署起訴，台北地院上月26日開庭，羅女認罪，提出願意300萬元交保，以便照顧還在讀小學5年級的兒子；經合議庭評議後，裁定羅佩雯500萬元交保並配裁電子腳環。

北院裁定指出，羅佩雯於提出500萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居於新北市的住處，限制出境、出海8個月，施以電子腳環科技設備監控1年，並命令她不得與同案被告有任何接觸、探詢案情的行為。

請繼續往下閱讀...

北院認為，羅女對於犯罪事實已供認不諱，只主張尚待進一步釐清回款和投資餘額，羅女既已體會被羈押時遭剝奪人身自由的痛苦，衡情應無冒再被羈押的風險而任意與共犯勾串，故裁定交保、三限並施以科技監控、禁止接觸同案被告。

羅佩雯曾向親友詐欺2千多萬元，出獄後犯行「升級」，與臺雅集團前董座沈裕雄的特助鄭淳駿聯手，從2019年至2023年的5年內，以投資海外機票、移民投資等手法，詐走沈裕雄逾51億元。

羅女另向10名投資人以「投資機票」為幌子詐騙5.2億元，連某外省幫派張姓幫主都被詐騙1.5億元；台北地檢署今年6月起訴羅女、鄭男等6人。

8月22日北院開庭時，羅女承認犯罪，表示願意300萬元交保，每天去警局報到、配合接受電子監控，保證每次開庭一定第一個到庭，拜託法官讓她交保。律師表示羅女已全部認罪，僅爭執欠款餘額、沒收金額及量刑，請求讓她交保以便親自赴銀行帳戶調取完整金流紀錄核對。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法