為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    除夕夜搶超商不成 嫌犯朝2女店員臉噴辣椒水

    邱姓男子除夕夜拿噴霧辣椒水搶超商。（讀者提供）

    邱姓男子除夕夜拿噴霧辣椒水搶超商。（讀者提供）

    2025/09/05 10:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕45歲邱姓男子缺錢花用，今年除夕夜到超商搶劫，但超商收銀台裡剛好沒錢，邱男見搶劫失敗轉頭就跑，2名超商女店員捨身阻攔，被邱男朝她們眼睛噴辣椒水；邱男落網後，同意賠2名女店員各20萬元，被法官依強盜未遂罪判刑3年8月。

    判決指出，今年1月28日晚上9點多，邱姓男子跑到鳳山區某超商，見四下無人時走到收銀台，遞出一張紙條給女店員，女店員仔細一看，發現紙條寫著「我不想傷害你，錢全部給我」，女店員抬頭看邱男，邱男立即掏出辣椒噴罐朝著她的臉，示意她讓開。

    女店員離開收銀台後，邱男探身進入搜刮收銀機，結果收銀機裡沒半毛錢，邱男傻眼，沒搶到錢只想趕緊落跑，結果2名女店員阻攔，邱男為求兔脫只好朝她們臉部噴辣椒水，造成2女眼睛灼傷無力阻攔，邱則趁機落跑。

    警方事後循線逮捕邱男送辦，高雄地方法院審理時，邱男坦承犯行，還說自己對2名女店員很抱歉，願意各賠她們20萬元，不過自己身上沒錢，以後有錢一定補償；法官認為邱男犯後態度良好，依強盜未遂罪判刑3年8月，至於傷害罪部分則判刑5月，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播