除夕夜搶超商不成 嫌犯朝2女店員臉噴辣椒水

2025/09/05 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕45歲邱姓男子缺錢花用，今年除夕夜到超商搶劫，但超商收銀台裡剛好沒錢，邱男見搶劫失敗轉頭就跑，2名超商女店員捨身阻攔，被邱男朝她們眼睛噴辣椒水；邱男落網後，同意賠2名女店員各20萬元，被法官依強盜未遂罪判刑3年8月。

判決指出，今年1月28日晚上9點多，邱姓男子跑到鳳山區某超商，見四下無人時走到收銀台，遞出一張紙條給女店員，女店員仔細一看，發現紙條寫著「我不想傷害你，錢全部給我」，女店員抬頭看邱男，邱男立即掏出辣椒噴罐朝著她的臉，示意她讓開。

女店員離開收銀台後，邱男探身進入搜刮收銀機，結果收銀機裡沒半毛錢，邱男傻眼，沒搶到錢只想趕緊落跑，結果2名女店員阻攔，邱男為求兔脫只好朝她們臉部噴辣椒水，造成2女眼睛灼傷無力阻攔，邱則趁機落跑。

警方事後循線逮捕邱男送辦，高雄地方法院審理時，邱男坦承犯行，還說自己對2名女店員很抱歉，願意各賠她們20萬元，不過自己身上沒錢，以後有錢一定補償；法官認為邱男犯後態度良好，依強盜未遂罪判刑3年8月，至於傷害罪部分則判刑5月，得易科罰金，可上訴。

