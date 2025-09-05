提籃假燒金?台中男假拜拜最後徒手破壞功德箱偷錢下場慘了

倪嫌5分鐘內8度進出大殿。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕俗諺「提籃假燒金」，形容有人裝作虔誠，卻暗藏不軌之心，台中44歲倪姓男子就是活生生例子，他假裝上香拜佛，實則覬覦廟內功德箱，短短5分鐘內8度進出大殿，最後徒手暴力破壞功德箱伸手撈香油錢，警方循線逮人後，檢方近日依加重竊盜等罪將他提起公訴。

第一分局今天說明案情指出，案件發生在今年6月1日，西區向上路一段的「三元寺」，主祀釋迦牟尼佛。當天下午1點55分左右，倪嫌行竊過程中刻意營造「虔誠信眾」假象，先後多次鞠躬拜佛，反覆進出製造假動作，最後才趁隙破壞功德箱撈錢。

監視器也拍下倪男先佯裝投入零錢，再雙手合十拜佛，接著卻多次反覆進出，佯裝虔誠，最後他拿出工具試圖撬功德箱未果，乾脆暴力徒手破壞投錢孔的木板，連續多次伸手竊取香油錢後迅速離開，寺廟呂姓主委指出，當時他在辦公室休息，醒來後才驚覺功德箱被破壞，價值約1萬元箱體損壞嚴重，內部逾萬元香油錢也全數遭竊。

警方循線調查，確認倪男為轄區慣竊，曾有竊盜、詐欺、毒品等多項前科，經追查，公益所警員李漢堂立即鎖定其行蹤並查緝到案，全案經函送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結，依加重竊盜罪及毀損罪提起公訴。

第一分局呼籲，宗教信仰雖能撫慰人心，但功德箱也常成為竊賊覬覦的「提款機」，建議廟方加裝堅固鎖具與監視器，並加強巡查，避免再度發生「誠心拜拜變提款」的憾事。警方也強調，竊盜行為無論金額大小，均屬犯罪，絕不寬貸。

倪嫌最後破壞功德箱行竊香油錢。（警方提供）

功德箱被損壞的相當嚴重。（警方提供）

