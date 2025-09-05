東港溪畔襲胸噁男找到了！ 警火速調監視器逮到狼

屏東縣東港溪盼前天深夜傳出有溜狗女子遭到不明高大男子襲胸。圖為東港溪畔步道。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港溪盼前天深夜傳出有溜狗女子遭到不明高大男子襲胸，在地方傳得沸沸揚揚，警方唯恐影響治安，即刻調閱週遭監視器，也鎖定特定男子，昨天晚間帶返警所訊問，該名男子坦承不諱，警方將請受害者出面製作筆錄，將狼男移送地檢署偵辦。

東港溪萬巒鄉到潮州鎮的水防道路有不少人下午散步、運動，一名女子前天深夜遛狗，遭高大男子襲胸，當地沒有地標，女子PO文通報地點是潮州地標「戎克船」，但警方推測，事發地點應該距離地標已有500公尺左右。

PO文者指出，當時已是深夜，只有戎克船附近有路燈，受害地點較為昏暗，旁邊還有樹林，1名高大男子突然從暗處衝出襲胸，她嚇得放聲大叫，男子立刻鑽進樹林快速逃跑，她推測凶手應該相當熟悉地勢才知道如何逃逸，提醒所有民眾夜間行經要特別小心。

事件在地方傳開，引發不少會去散步的人自危，警方也即刻著手進行調閱附近監視器，發現1名男子涉有重嫌，經帶返所訊問，男子並未否認噁心行徑。警方指出，受害者出面意願不高，雖然強制猥褻罪屬公訴罪，但需受害者出面製作筆錄，將持續溝通。

