冰存人體殘肢證物的冰箱竟放水餃 高雄警分局被督察列缺失

2025/09/05 09:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局三民一分局4年前利用節餘款，購入一台大型冰箱，用於需「冷凍」的證物，如人體殘肢或易腐肉的沾肉生物跡證，疑因無相關證物冰存，被員警暫冷凍水餃，遭督察室督勤發現糾正。

三民一分局坦言便宜行事，已清掉非公務用的物品，淨空冷凍庫的私人物品，但員警透露，若冷凍庫內冰人體殘骸，也不敢冰放「吃」的東西，不想浪費冰箱空間。

不過，冰凍生物跡證的冰箱，確曾未落實依規定使用，三民一分局坦言疏失，將對相關人員告誡或行政懲處，包括證物室管理、督導人員，均予以行政及連帶處分，同時要求即使一時空出冰箱，也應確實依規定行事。

據了解，三民一警分局上月下旬被督勤發現，存放證物的冷凍庫放有吃的冷凍食品，經查是員警所存放的生水餃等冷凍食品，不符合「刑案證物」存放規定，列入缺失並要求改善。

警方表示，「警察機關刑案證物管理」規定，刑案證物採取後，需先進行初篩程序，評估證物的鑑定必要性，未送鑑定之證物，應妥善保存，視案情需要，再行送鑑。

據了解，證物室內已有一台冰箱，受理生物跡證冷藏需求，另需冷凍庫存放如皮肉組織、骨骼等，以及不會因冰凍破壞的生物跡證，並規定不得同時冰存其他非證物物品，避免產生污染原始之虞。

