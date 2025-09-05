紅線違停奪命！台南公布14名高風險駕駛 全數吊照3年不得考

南市今日公布第12批高風險駕駛事件名單。（南市交通局提供）

2025/09/05 09:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局今（5）日公布第12批高風險駕駛事件共14人的名單，有發生地點在高速公路，甚至有1位汽車駕駛人涉嫌於禁止臨時停車處所違停導致一起A1（車禍發生24小時內有人死亡）交通事故的發生，這名駕駛人除被裁決中心依規定公告，另還被吊銷駕照、3年後才能重新考照。

此次高風險駕駛事件，違規地點分別在麻豆區2件、佳里區2件、善化區2件、山上區、新市區、下營區、後壁區、東山區、仁德區、東區、國道1號等地，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

值得注意的是，此次名單，逾65歲者有4人，占約近3成，其中有3人7旬年紀，反映高齡駕駛的風險問題。

交通局指出，高風險駕駛行為並非侷限在肇事主要當事駕駛人，若明顯違反交通規則導致死亡車禍事故發生，也是高風險駕駛行為，此次公布高風險駕駛人名單中，有一位吳姓駕駛人將汽車違停在禁止臨時停車處所（紅線區），導致一輛大貨車與一輛同向直行的機車發生碰撞，致機車駕駛人送醫傷重不治，吳姓駕駛人紅線違停的行為，也列為高風險駕駛行為。

南市高風險駕駛事件資訊公開，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，期望透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全。

交通局強調，交通違規往往造成難以挽回的傷害，透過公開高風險駕駛資訊，希望發揮警示效果，提醒民眾守法駕駛，維護用路安全。

