    首頁　>　社會

    瞎掰「做善事才被騙入詐團」車手被同夥打臉下場慘

    姜男辯稱自己做善事才被騙加入詐團，被判1年徒刑。（資料照，記者顏宏駿攝）

    2025/09/05 08:50

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名姜男（23歲）加入詐團，不僅提供帳戶還擔任車手領款，但他在法庭辯稱，他是「做善事被騙」，也就是透過網路上為弱勢兒童募集資金，結果「誤上賊船」，網路上孫男告訴他，只要提供金融帳戶及提領款項，可獲取領款金額3％作報酬，「我不知道這是詐騙」。但法官傳喚同時落網的孫男到庭說明，孫說，他跟姜原本就認識，姜跑來要他介紹工作，他應該知道這是詐騙。姜男的說詞被同夥打臉，雖然受害人只有2人，詐騙金額只有2萬元，但法官判他1年徒刑。

    判決書說，被告姜男因在網路張貼希望善心人士協助物資之訊息而結識孫男，孫告知他，要獲得錢財很容易，只要給他金融帳戶和配合提款，每天可獲領款金額3％之報酬。姜提供太太周女的帳戶給孫，致使受害者陳女匯款1萬，姜再依孫的指示，到田中郵局領款1萬元，交給不知名的車手。

    姜男強調，「我原本是做善事，不知道孫是詐騙集團」。為了證明姜男的說詞真假，法官傳喚已被判刑的孫男到庭說明，孫男說，他跟姜男早就認識，姜要他介紹工作，他告知提供帳戶和提領帳款，每天可領5000元，姜後來就加入。

    法官表示，被告所說，「為了做善事才受騙」，不足採信。被告加入詐團，提供帳戶又擔任領款車手，犯後雖坦承犯行，惟迄未與告訴人達成和解之情形，再考量被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度、告訴人遭詐騙之金額為2萬元，判處1年徒刑。

