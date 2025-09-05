貨車與機車巷弄擦撞 5旬婦腦重創昏迷搶救

貨車與機車在巷弄發生碰撞。（圖由警方提供）

2025/09/05 08:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮建國路巷弄，昨（4）日下午發生貨車與機車碰撞事故，造成51歲解姓女騎士頭部重創、傷重昏迷，目前仍在加護病房救治。警方提醒駕駛人行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行、注意左右來車並遵守標誌標線規定，以保障自身及其他用路人的生命安全。

竹南警分局今天表示，該起交通事故發生於昨天下午1點45分許，53歲蕭姓男子駕駛貨車，沿建國路288巷163弄由西向東直行行駛，與沿建國路288巷由南往北直行的機車騎士解女於路口發生碰撞。

解女連人帶車撞上貨車右側車門倒地，頭部受創、現場意識不清，經救護人員緊急送醫，目前尚昏迷在加護病房救治中。

警方調查，貨車駕駛蕭男酒測值為0；騎士解女則待檢察官核發鑑定許可書後抽血檢測，以釐清是否涉及酒駕情勢，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

因事故路口為無交通號誌的巷弄路口，警方提醒，駕駛人行經無號誌路口務必停車再開、減速慢行、注意左右來車並遵守標誌標線規定，以保障自身及其他用路人的生命安全。

貨車右側車門處有機車撞擊凹痕。（圖由警方提供）

