台灣漁船非法獵捕海豚被加國通報查獲 涉案船長中風獲緩刑

「連○發」號漁船非法獵捕第2級保育類海豚被檢方查獲。（資料照，屏檢提供）

2025/09/05 08:51

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署今年4月間接獲加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）通報，指台灣籍「連○發」號遠洋漁船非法獵捕第2級保育類海豚，檢方隨即展開偵辦，查獲涉案的吳姓船長及相關證物，全案依違反野生動物保育法起訴後，吳男在法院審理期間中風，無法工作，經濟仰賴么子，法官念其犯後坦承犯行，予以緩刑機會。

屏檢調查發現，吳姓船長於去年6月在西北太平洋海域作業時，指示船上漁工撈捕海豚並宰殺，取其血塊誘引鯊魚以提高捕獲量，涉嫌違反《野生動物保育法》，今年4月間指揮警、巡單位將吳男及7名外籍漁工拘提到案，並搜索漁船及吳男住處，查扣關鍵證據，檢察官訊問後，認定吳男及7名外籍漁工涉及非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，7名漁工被限制出境出海及住居，吳姓船長則以10萬元交保並限制出境出海。

請繼續往下閱讀...

屏東地院認為，吳男雖供稱是因為捕捉鯊魚、鮪魚、旗魚等釣餌不足所為，然此乃出於自利、有利可圖考量所為犯行，實不足取，依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判刑1年，緩刑3年，判決確定日起2年內，接受法治教育課程6場次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法