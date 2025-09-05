為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台灣漁船非法獵捕海豚被加國通報查獲 涉案船長中風獲緩刑

    「連○發」號漁船非法獵捕第2級保育類海豚被檢方查獲。（資料照，屏檢提供）

    「連○發」號漁船非法獵捕第2級保育類海豚被檢方查獲。（資料照，屏檢提供）

    2025/09/05 08:51

    〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署今年4月間接獲加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）通報，指台灣籍「連○發」號遠洋漁船非法獵捕第2級保育類海豚，檢方隨即展開偵辦，查獲涉案的吳姓船長及相關證物，全案依違反野生動物保育法起訴後，吳男在法院審理期間中風，無法工作，經濟仰賴么子，法官念其犯後坦承犯行，予以緩刑機會。

    屏檢調查發現，吳姓船長於去年6月在西北太平洋海域作業時，指示船上漁工撈捕海豚並宰殺，取其血塊誘引鯊魚以提高捕獲量，涉嫌違反《野生動物保育法》，今年4月間指揮警、巡單位將吳男及7名外籍漁工拘提到案，並搜索漁船及吳男住處，查扣關鍵證據，檢察官訊問後，認定吳男及7名外籍漁工涉及非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，7名漁工被限制出境出海及住居，吳姓船長則以10萬元交保並限制出境出海。

    屏東地院認為，吳男雖供稱是因為捕捉鯊魚、鮪魚、旗魚等釣餌不足所為，然此乃出於自利、有利可圖考量所為犯行，實不足取，依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判刑1年，緩刑3年，判決確定日起2年內，接受法治教育課程6場次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播