北榮醫師涉貪逾3000萬遭起訴 院方：零容忍、早停聘

北榮鄭姓退休醫師涉虛報經費，詐領逾3千萬元，院方今天發出聲明強調「零容忍」，去年已停特約、今年起停聘。（資料照）

2025/09/05 08:20

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北榮總鄭姓退休醫師在任職期間涉虛報採購與研究經費，長達21年詐領逾3377萬元，昨被檢方依貪污等罪起訴5人，並聲請沒收犯罪所得。台北榮總今（5日）發出聲明，強調對任何不法行為「零容忍」，案發後已在去年4月停止特約，今年起正式停聘。

根據起訴書內容，北榮鄭姓退休醫師曾任陽明交通大學教授，並統籌榮總神經再生實驗室行政事務；自2002年至2023年間，長達21年涉嫌指示醫檢師與特定廠商合作，透過虛報耗材、不實請購與核銷等手法，詐領醫院採購經費38次、金額逾2811萬元，另挪用國科會研究計畫經費565萬元，合計超過3377萬元。

請繼續往下閱讀...

士林地檢署昨偵查終結，依「貪污治罪條例」等罪起訴鄭男及其他4人。檢方並查出，不法所得流向包括繳納信用卡費、購買股票、汽車、旅遊及日常開銷。整起案件因內部檢舉曝光，由法務部廉政署移送士林地檢署偵辦。檢方認定鄭男等人涉犯貪污、加重詐欺、公務員登載不實及「商業會計法」等罪，建請從重論處，並聲請沒收或追徵犯罪所得。

對此，台北榮總今早發布聲明，指出鄭姓退休醫師的行為已對院方聲譽造成嚴重影響，院方在案發後第一時間即採取斷然措施，在2024年4月停止特約，並自2025年起正式停聘。院方強調，對任何不法行為均採取零容忍立場，並嚴格要求全院主管與同仁恪守「清廉、正直、能幹、圓融、和諧」的核心價值，以維護醫療專業與社會信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法