    社會

    6年被A走3000萬 中研院：非研究員涉案、物理所全力配合檢調

    曾在中研院物理所工作人員涉嫌詐領3000萬元，被士林地檢署起訴。（資料照）

    2025/09/04 22:40

    〔記者楊媛婷／台北報導〕有中研院人員涉嫌利用職務之便，6年詐領中研院3000萬元，士林地檢署偵結起訴，有媒體稱涉案人員之一的張男為中研院助理研究員、紀男為博士後研究員；中研院今（4日）指出，這2人分別為物理所前任約聘人員及訪問學者、非外界所稱「研究員」，也對此案件表示遺憾。

    媒體報導，前中央研究院物理所博士後紀姓研究員，夥同張姓助理研究員，涉嫌利用職務便利，長期與多家公司業者勾結，透過虛報發票、浮報設備價格、偽造採購文件等手法，詐領中研院經費，士林地檢署偵結後，依詐欺取財、業務登載不實、業務侵占、背信及商業會計法等罪，對張、紀等14人提起公訴，並聲請沒收犯罪所得3000餘萬元。

    中研院表示，該案遭起訴之14人中，涉案的紀男與張男2位，分別是物理所前任約聘人員及訪問學者，非外界所稱「研究員」，該院「研究員」職稱是指正編教授等級人員。

    中研院強調，偵辦期間該院物理所全力配合檢調作為，對於前任約聘人員及訪問學者涉入此案，深表遺憾，後續將進行相關必要措施，避免類似案件再發生。

