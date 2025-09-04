刷卡完秒報案能免卡費？ 「禁反言」爭議二審翻盤

許姓女子刷卡購買麥當勞禮券1萬5000多元後覺得遭詐騙，報案並填寫爭議款聲明書，一審援引禁反言判銀行敗訴，二審認其親輸驗證碼授權，改判仍須清償卡費與違約金，全案不得再上訴。（資料照）

2025/09/04 22:27

〔記者王捷／台南報導〕許姓女子買1萬5000多元麥當勞禮券，刷卡後覺得好像遇到詐騙，依銀行指示向警方報案，銀行也將這筆錢列入爭議款，一審認為，這會讓消費者期待不用付款，違反「禁反言」原則判銀行敗訴，二審認定許女自行輸入驗證碼完成交易，改判許女要付卡費。

禁反言（estoppel）的法律概念源自英美法系，簡單來說是強調契約不能出爾反爾，舉例來說，房東說下個月不用繳房租，結果下個月又突然催繳房租，傷害到房客對房東的信賴利益。

回頭看許女的案例，2023年間，許女刷卡網購麥當勞禮券，完成驗證碼授權，隨後向銀行反映疑遭詐騙，她依銀行指示停卡，並到派出所報案，也填具持卡人聲明書與爭議款聲明書，銀行的帳單一度將該筆列為爭議款，並標示負款，未納入當月與次月應繳金額。

柳營簡易庭採納許女已即時通知與報案，認為銀行先將金額列為爭議款與負款，客觀上足以使持卡人形成無須負擔之合理期待，事後再請求清償，有違誠信並涉及禁反言，此駁回一銀告訴。

一銀不服上訴後，台南地院合議庭改判，並認為帳單列為爭議款，是調查期間的暫時處置，發函通知後仍應繳付。法院調閱客服通話逐字稿，銀行已明確告知，這是自行輸入簡訊驗證的交易，不是爭議帳款，沒有免除債務的意思。

對於簡易庭所引用的「禁反言」原則，合議庭認為欠缺足以產生免責信賴的前提，難以成立，許女沒看好交易內容就輸入驗證碼，這是重大過失，交易風險不應全由銀行承擔。所以銀行依契約請求清償有據，判許女付卡費與違約金，不可以再上訴。

