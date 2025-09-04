為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    酒駕撞死空少判6年8月 富商向詠強拘提到案發監執行

    富商向詠強酒駕撞死空少，檢方今指揮警方拘提向男歸案。（取自臉書）

    2025/09/04 22:17

    〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，最高法院判處向6年8月徒刑定讞，台北地檢署傳喚向詠強9月2日入監服刑，但向卻未出現，檢方昨發拘票指揮警方進行拘提，今於新店鎖定向男、拘提到案，現已移送北檢歸案，將執行發監作業。

    本案發生於2023年11月1日下午，向男在某飯店飲用半瓶紅酒後，晚間近9時酒後駕駛白色保時捷休旅車，途經敦化南路二段快車道第二車道時，以車速逾50公里，撞上行走在行人穿越道的54歲星籍空服員，送醫不治。

    檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資20家公司，身價逾5億元。

    但他曾在2015年2月、2019年1月兩度酒駕被攔獲，判刑4月易科罰金確定，也被吊銷駕照，無照卻仍酒駕上路，撞死無辜路人。

    一審合議庭審酌向男無照駕駛、且是酒駕3犯，酒測值達0.58毫克，已全額賠償死者家屬和解金800萬元、死者案發時也有闖紅燈等量刑因子後，量處徒刑6年8月。全案上訴後，二審高院判決駁回，最高法院也維持原判確定。

