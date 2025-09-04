國中男教練涉性騷、體罰 家長不滿冷處理 彰縣教育局：已啟動調查

彰化某國中男教練對女學生性騷擾、霸凌與體罰，家長不滿縣府冷處理。（資料照）

2025/09/04 22:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出某國中女學生，遭到同校男教練性騷擾、霸凌與體罰，由於不滿縣府與教育界冷處理，家長憤而轉向人本基金會中部辦公室求助，要求教練應停聘接受調查。教育處強調，已啟動相關調查，將協助學校找到委員召開校事會議，教練目前已請假，如有接觸女學生疑慮就會召開教練審議會議。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，女學生從就讀國中開始，接受這名男教練指導，男教練數次對女學生有不當接觸，當女學生向學校提出性平申訴，就火速被教練退出群組。

請繼續往下閱讀...

曾芳苑指出，這名教練指導學生常用青蛙跳與搭拱橋體罰，最常見的就是無故缺席罰蛙跳20圈、練習時未著練習服裝罰蛙跳8圈、物品遺留在比賽場與練習場者罰蛙跳8圈，還會採連坐法，1人未依規定時間到校，就全隊罰跑3000公尺。

曾芳苑強調，女學生對男教練的性騷擾、霸凌與體罰不當行為提出申訴後，性平部分已啟動訪談 ，但霸凌與體罰應該要召開校事會議，邀請學校與校外專家人士進行調查，家長卻尚未收到校事會議的函覆公文，讓家長擔心此事已被「搓湯圓搓掉了」。

教育處表示，女學生申訴男教練性騷部分已進入調查，在校事會議部分，校方也啟動程序，相關委員都有人才庫可以尋找，將會協助校方找到委員來召開校事會議。而這位男教練目前都在請假，如有接觸女學生疑慮就會召開教練審議會議，討論其聘任去留問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法