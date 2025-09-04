為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    戴假陽具也不行！台中遛鳥俠男扮女裝嚇人 公然猥褻判罰金8千元

    黃姓男子在台中大里戴假陽具逛大街，台中地院依公然猥褻判罰金8千元。（台中市議員江和樹提供）

    黃姓男子在台中大里戴假陽具逛大街，台中地院依公然猥褻判罰金8千元。（台中市議員江和樹提供）

    2025/09/04 22:01

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名黃姓男子，在大里新甲路、立中街口，刻意男扮女裝「遛鳥」，嚇壞路過民眾，警方將他查獲雖發現是戴假陽具，仍依公然猥褻函送法辦；台中地院法官認為，黃男以幾可亂真的假陽具裸露於外，客觀上讓人感到羞恥、厭惡，依公然猥褻判處罰金8千元，可上訴。

    黃姓男子今年3月22日上午10點43分左右，刻意男扮女裝在大里十九甲新甲路、立中街口逛大街，裸露下體「遛鳥」，還拿著自拍棒自拍，有民眾剛好經過看到嚇壞。

    警方獲報調閱監視器追緝，鎖定黃姓男子涉案，在黃男住處外埋伏，見他返家立刻上前表明身分，將他帶回警局調查，黃男坦承「遛鳥」，但供稱當時露的是情趣用品店的「假陽具」，目的只是「好玩」，並非刻意裸露出自身的生殖器，警方訊後依公然猥褻罪嫌函送法辦。

    黃男經檢察官起訴後，由台中地院進行簡易判決，法官認為，黃男在不特定多數人得共見共聞的馬路上，穿戴幾可亂真的假陽具裸露於外，客觀上亦足以引起一般人的羞恥或厭惡感，侵害一般人對性的道德感情，有害於社會風化，依現今社會一般通念，自屬猥褻行為。

    因此依公然猥褻，共兩罪，毎罪處罰金5千元，應執行8千元，可上訴。至於假陽具因不是違禁物，也缺乏刑法上的重要性，不予宣告沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播