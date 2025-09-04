戴假陽具也不行！台中遛鳥俠男扮女裝嚇人 公然猥褻判罰金8千元

黃姓男子在台中大里戴假陽具逛大街，台中地院依公然猥褻判罰金8千元。（台中市議員江和樹提供）

2025/09/04 22:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名黃姓男子，在大里新甲路、立中街口，刻意男扮女裝「遛鳥」，嚇壞路過民眾，警方將他查獲雖發現是戴假陽具，仍依公然猥褻函送法辦；台中地院法官認為，黃男以幾可亂真的假陽具裸露於外，客觀上讓人感到羞恥、厭惡，依公然猥褻判處罰金8千元，可上訴。

黃姓男子今年3月22日上午10點43分左右，刻意男扮女裝在大里十九甲新甲路、立中街口逛大街，裸露下體「遛鳥」，還拿著自拍棒自拍，有民眾剛好經過看到嚇壞。

請繼續往下閱讀...

警方獲報調閱監視器追緝，鎖定黃姓男子涉案，在黃男住處外埋伏，見他返家立刻上前表明身分，將他帶回警局調查，黃男坦承「遛鳥」，但供稱當時露的是情趣用品店的「假陽具」，目的只是「好玩」，並非刻意裸露出自身的生殖器，警方訊後依公然猥褻罪嫌函送法辦。

黃男經檢察官起訴後，由台中地院進行簡易判決，法官認為，黃男在不特定多數人得共見共聞的馬路上，穿戴幾可亂真的假陽具裸露於外，客觀上亦足以引起一般人的羞恥或厭惡感，侵害一般人對性的道德感情，有害於社會風化，依現今社會一般通念，自屬猥褻行為。

因此依公然猥褻，共兩罪，毎罪處罰金5千元，應執行8千元，可上訴。至於假陽具因不是違禁物，也缺乏刑法上的重要性，不予宣告沒收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法