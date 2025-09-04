為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    家裝電子鎖被鄰居騷擾求助無門？警籲雙方走法律途徑

    新竹市有市民在網路發文稱家裝合法電子鎖卻被鄰居騷擾且求助無門，對此，警方則籲雙方透過司法進行最後仲裁。●貼文者請馬賽克處理。（取自網路Threads）

    新竹市有市民在網路發文稱家裝合法電子鎖卻被鄰居騷擾且求助無門，對此，警方則籲雙方透過司法進行最後仲裁。●貼文者請馬賽克處理。（取自網路Threads）

    2025/09/04 22:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友在Threads發文指出，其家門合法安裝電子門鎖，卻被鄰居長期騷擾，包括張貼121次貼紙及半夜推門把等，控訴已影響安眠與安全，即使向警方申請告誡書也被拒絕，雖法院依社維法裁罰6千元，但保護令卻被駁回。

    新竹市警方指出，被害人稱住家門口貓眼電子鏡頭被行為人多次反覆張貼貼紙遮蔽鏡頭、感應器，違反其意願使其心生畏怖，確實今年2月有到轄區派出所提告跟騷法。經警方調查後發現行為人雖有反覆實施的騷擾行為（貼貼紙），惟依跟蹤騷擾防制法第3條規定，本法所稱跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

    可知跟騷行為除反覆實施外，且須以性或性別有關，始符合本法構成要件，經婦幼隊審視被害人筆錄內容、與行為人到案說明筆錄及相關證據，認為本件不符合與性或性別有關的要件，非跟蹤騷擾防制法所規範的範疇，故不予核發書面告誡，有關違反跟騷法部分，已函請新竹地檢署偵辦。且經警方與當事人雙方溝通調處說明，惟當事人雙方各自有法律上權利之堅持與看法，謹能靠司法做最後仲裁。

    新竹市有市民在網路發文稱家裝合法電子鎖卻被鄰居騷擾且求助無門，對此，警方則籲雙方透過司法進行最後仲裁。●貼文者請馬賽克處理。（取自網路Threads）

    新竹市有市民在網路發文稱家裝合法電子鎖卻被鄰居騷擾且求助無門，對此，警方則籲雙方透過司法進行最後仲裁。●貼文者請馬賽克處理。（取自網路Threads）

