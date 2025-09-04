涉包庇賭博 檢調警31路搜索約談北投分局保防組長楊健良、業者13人

台北市警北投分局保防組長楊健良，疑在萬華分局任內涉包庇轄區內賭博業者「福星電子遊戲場」，台北地檢署今指揮包括調查局台北市調查處搜索楊男位於北投警分局辦公室，全案朝貪污治罪條例、刑法賭博等罪嫌偵辦。（資料照）

2025/09/04 21:57

〔記者王定傳／台北報導〕台北市警北投分局保防組長楊健良，疑在萬華分局任內涉包庇轄區內賭博業者「福星電子遊戲場」，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處、內政部警政署督察室、台北市政府警察局督察室、刑事警察大隊、萬華分局、松山分局，搜索楊男位於北投警分局辦公室位置、福星電子遊戲場，約談楊及福星實際負責人、曾擔任過記者現為議員助理的吳姓股東，曾是刑警的林姓股東、幹部等13人，全案朝貪污治罪條例、刑法賭博等罪嫌偵辦。

據了解，檢方接獲檢舉指揮台北處偵辦，另一方面警政署督察室、台北市政府警察局督察室與萬華分局也自檢報請偵辦。

據了解，楊是近3個月前，才由萬華分局保防組長職位調往北投分局，他疑似於任職萬華警分局期間，涉包庇業者；檢、調、警今日因此兵分31路發動搜索，並通知楊健良等13人到案查證。

北投警分局今表示，將以「毋枉毋縱、依法究辦」原則全力配合偵辦，若有違法情事，必定召開考績會嚴懲，絕不寬貸。

