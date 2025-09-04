9/4今彩539頭獎開3注！800萬獎落新北、台南、高雄

9月4日開獎的第114000215期今彩539頭獎開出3注，第114000071期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕9月4日開獎的第114000215期今彩539頭獎開出3注，分別由台南市永康區三合里中山東路101號1樓「金贊彩券行」、高雄市大樹區實踐街60號「眾發彩券行」、新北市中和區忠孝街99之2號「滙鑫彩券行」開出，第114000071期威力彩頭獎則摃龜。

第114000071期威力彩中獎號碼為「第一區：06、07、09、11、21、38。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共277注中獎，每注可得4000元；陸獎共1547注中獎，每注可得800元；柒獎共3485注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8278注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9522注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7633注中獎，每注可得100元。

第114000215期今彩539中獎號碼為「06、07、24、27、34」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共235注中獎，每注可得2萬元；參獎共8044注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8616注中獎，每注可得50元。

第114000215期39樂合彩中獎號碼為「06、07、24、27、34」。四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共443注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6744注中獎，每注可得1125元。

第114000215期3星彩中獎號碼為「731」。壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第114000215期4星彩中獎號碼為「9870」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

