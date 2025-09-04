為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    內政部推「詐欺犯罪防制中心」法制化

    警政署副署長李文章指出，114年8月每日平均受理詐騙458件、財損2億2262萬元，較113年8月分別減少27.53%與47.36%。（內政部提供）

    2025/09/04 19:38

    〔記者李文馨／台北報導〕警政署今天表示，今年8月與去年同期相比，受理詐騙與財損，分別減少27.53%與47.36%，各個部會的打詐策略逐步成效，警政署正在辦理「詐欺犯罪防治中心」的法制化，未來將增加10位165人員的配置、擴充廳舍，將更能有效地統合跨部會的協作及打詐量能。

    內政部今天部務會報安排警政署報告「165反詐騙諮詢專線執行成果及精進措施暨各類詐騙案件樣態分析」，警政署副署長李文章指出，114年8月每日平均受理詐騙458件、財損2億2262萬元，較113年8月每日平均受理632件、財損4億2291萬元，分別減少27.53%與47.36%，整體詐欺犯罪的情形比去年同期改善，各個部會的打詐策略逐步有成效。

    部長劉世芳指出，專線同仁長期承受龐大來電案件量與高度情緒壓力，內政部已規劃逐步補充人力，減輕勤務壓力，並規劃導入專業心理諮商資源，維護心理健康。未來也將全力支持詐欺犯罪防制中心法制化，期能165反詐騙專線提供線上通話穩健服務，也在數位檢舉上發揮關鍵角色。

