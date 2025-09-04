為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新竹市副議長余邦彥涉貪 無保請回

    國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件，新竹地方法院今天傍晚5點40分召開羈押庭審理，訊後諭知無保請回。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/04 19:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件，引發社會矚目，新竹地檢署表示此案件在前天執行搜索扣得物證，檢察官認余邦彥涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後聲請羈押禁見；新竹地方法院今天（4日）傍晚5點40分召開羈押庭審理，晚上7點左右法官當庭諭知無保請回。

    對此結果，新竹地檢署說，在收受裁定後，將審酌理由是否合理，若認不當，將依法提起抗告。

    余邦彥的律師張浩倫、黃敬唐陪同出庭。開庭後，記者詢問余邦彥有沒有任何話想說？余邦彥搖頭後，不發一語，隨即快步上車離去。律師黃敬唐則說，目前因為偵查不公開，不方便透露案情；但是今天承蒙法官詳細了解卷證內容，並詳細調查之後，認為副議長是清白的，沒有檢察官所指涉有貪污犯行，所以無保請回。

    檢方指出，新竹地檢署偵檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，9月間陸續約談余姓被告及相關證人到案，3日上午到新竹市議會及余姓被告住處執行搜索，扣得物證。檢察官前晚訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

    據了解，檢調日前接獲檢舉，稱余邦彥與土石方資源處理場的業者接觸頻繁，疑有金流來往，本月初首次傳訊余邦彥與土資場業者，當時余邦彥訊後請回，3日第二度傳訊余邦彥，擴大搜索，進一步調查金流部分。3日檢調同時也持公文向新竹市政府都發處調閱資料，訊問多位市府承辦人員，以了解土資場申請過程。

    國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥法庭，面對詢問不發一語。（記者廖雪茹攝）

