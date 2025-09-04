彰化市「討錢姐」出沒 騎機車當街攔人：可否給100元買麵？

網傳女子常在旭光路等路段當街攔人索討100元。（資料照）

2025/09/04 20:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市有民眾走路經過中興路，突遇騎機車女子攔人伸手就說，「不小心弄丟生活費，可否給100元買麵？」唯恐婦人真的餓肚子，民眾給了100元今天（4日）PO網問，「這是詐騙嗎？」不少人留言說看過女子好幾次，都當街攔人要錢，由於是小錢，就當在做功德，但也有網友說這是助紂為虐，讓女子食髓知味繼續騙下去，導致更多人被糾纏。

PO網民眾說，女子年約40歲，昨天下午騎機車當街把她攔下來，她以為女子要問路，對方指稱弄丟了生活費，問可否給100元買麵？她直接問，「這是詐騙吧」，但對方很誠懇說是真的，她唯恐女子真的餓肚子，就給了100元，女子稱謝後就騎車走了。雖然只有100元，但不希望善心被利用。

請繼續往下閱讀...

有網友留言，這名女子曾在大埔路、旭光路、中興路、彰員路等路段出現，都是當街攔人，開口就說，「耽誤1分鐘」，緊接著找各種理由討100元。還有網友說，曾經走延平路到大埔路之間就要了2次錢，好像都不認人的看到人就要錢，手上還常拿殘障手冊。另有網友說，女子在這個區域出沒已有N年，就當作善事、花錢消災。但有人認為，有困難為什麼不去找警察，一個人給女子100元，10個人就1000元，若每天都有這種收入，月入數萬元不是問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法