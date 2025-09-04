轎車違停擋視線 休旅車撞死女騎士 2車駕駛起訴

林男將轎車違停轉角路肩、擋住視線，許女開休旅車撞上7旬林姓女機車騎士，導致女騎士傷重不治。嘉義地檢署認為許女、林男都有過失，依照過失致死罪嫌將2名駕駛起訴。（記者王善嬿攝）

2025/09/04 20:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕42歲許姓女子今年4月10日開休旅車自嘉義市一處加油站出入口右轉，因50歲林姓男子將轎車違停轉角路肩、擋住視線，撞上7旬林姓女機車騎士，導致女騎士傷重不治。嘉義地檢署偵結，認為許女、林男都有過失，依照過失致死罪嫌將2名駕駛起訴。

警詢時，許女辯稱因林男違停轉角處，擋住她的視線，林女是看到她的車子受驚嚇、滑到車底下；林男否認犯行，辯稱他的車很小，停放該處沒有影響許女視線，許女開休旅車應該可以看到林女騎過來。

檢方依據警方道路交通事故調查報告、嘉義區監理所行車事故鑑定，認為許女未注意前後左右有無來車，沒有讓行進中車輛先行為肇事主因，林男在禁止停車處違停，妨礙行車視距為肇事次因，導致林女左側張力性氣胸、左側鎖骨及第一至第六肋骨骨折、第五腰椎右側橫突骨折、右側骨盆及左側恥骨骨折、骨盆及後腹腔出血、缺氧性腦病變、低白蛋白血症等傷害，經送醫急救後，4月11日12點許死亡，許女、林男罪嫌已堪認定，予以起訴。

