「國家警光獎」台東警竟涉入詐團、洗錢、組織犯罪 收押禁見

黃嫌（右）當年破案升官，卻未能記取教訓身陷囹圄。（資料照，警方提供）

2025/09/04 19:25

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地檢署檢察官帶著調查站大批人員，昨天（3日）下午搜索台東縣警局，將黃姓警員帶回偵訊，黃嫌曾偵破分駐所長欠債鋌而走險運毒，獲「國家警光獎」，如今自己卻被檢調認為簽賭欠債，與當年所長走在同樣的路上，甚至與詐團有不正常關係、涉及組織犯罪和數千萬元洗錢，台東地方法院今天裁定收押禁見。

台東地方法院說，有事實足認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織之罪、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，因被告偵訊時尚稱有輕生念頭，加以被告涉犯罪名最輕本刑為3年以上之重罪，且說詞避重就輕，難認其有接受偵查之高度意願，有事實足認有逃亡之虞。

檢調在黃嫌羈押庭上說，此案帳戶金流有多筆通報詐欺之紀錄，顯可懷疑此案存在其他共犯。有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，黃嫌涉及之金額至少多達新台幣千萬元，甚至可能高達1億元。法官採信檢方說法，並認被告人身自由之法益不應優先於其他法益之受保障。

台東地方法院說，此案不宜以其他羈押以外之其他較輕手段確保，故認有羈押之必要且禁止接見通信。台東地檢署說，案件偵辦中不便多說明。台東縣警察局說，尊重檢調辦案。

黃嫌多年前偵辦重大海上走私毒品走私案，在蘭嶼外海查獲漁船走私第二級毒品安非他命毛重899公斤，又於富崗漁港查獲漁船走私案，起獲第三級毒品愷他命毛重618公斤，這些毒品可供650萬人次吸食，被法務部列為查獲走私毒品教案，獲頒「國家警光獎」，當時涉及此案的還有一名警方分駐所長，因期貨爆倉又賭上借來款項仍是雪上加霜，因而鋌身走險。

