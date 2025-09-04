為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台南「這家 」銀樓又被搶!歹徒摸走金戒、4條金手鍊狂奔 被機車絆倒慘摔就逮

    民眾追捕搶嫌（中棕色衣），他被機車絆倒慘摔。（民眾提供）

    2025/09/04 18:18

    〔記者楊金城／台南報導〕黃金價格飆漲，台南新營長春街第一市場內一家銀樓今天（4日）下午3點遭搶，無業的王男趁老闆不注意，摸走櫃內66只金戒、4條金手鍊後奪門而出，熱心路人見義勇協助追捕約500公尺遠，還以機車絆倒搶匪，王嫌慘摔倒地被包圍後，警方趕到人贓俱獲，案由新營警分局偵辦中。

    被害的銀樓今年4月27日曾被搶過，30多歲搶嫌王男因缺錢動起歪腦筋，今天下午3點多，走進新營第一市場內的被害銀樓，佯稱要買金鍊，71歲老闆拿出金手鍊給他挑選，王嫌嫌金鍊長度太長，老闆稱可改長度，王男趁老闆轉身時，伸手一抓，從未上鎖的櫃子先將一只小金戒塞進包包內，接著要偷4條手鍊時被老闆發現，他立即拔腿狂奔逃逸。

    銀樓老闆急得大喊「搶劫！快幫忙抓人」，熱心的民眾見狀幫忙追捕，王男從第一市場內衝出後往民權路逃跑，再跑往博愛街，有名機車騎士硬是騎到王男前面攔截，在博愛街和文化街路口以機車甩尾絆倒王嫌，眾人將他團團包圍，隨即遭趕到的員警依現行犯逮捕。

    中山派出所所長柯政安說，被害店家共損失價值約新台幣88萬元的66只金戒、4條金鍊，由員警全數追回，全案將依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。因近期黃金價格高漲，呼籲銀樓業者加強自身安全防護措施，分局也將加強轄內銀樓店巡邏，防杜不法宵小。

    新營第一市場包括長春街、成功街和復興路共有6家銀樓業者，其中有5家業者在歷年案發紀錄都被搶過，至少2家還不只被搶過1次。

    民眾追捕搶嫌（中棕色衣）。（民眾提供）

    被搶的金戒指全數追回。（警方提供）

    被搶的金手鍊。（警方提供）

    熱門推播