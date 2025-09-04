Email催繳交通罰單都是詐騙！陳世凱急澄清：早已全面停止

交通部澄清罰單繳納詐騙訊息。（交通部提供）

2025/09/04 18:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導民眾點擊假網址詐騙。交通部長陳世凱今（4日）急澄清，民眾若收到任何交通違規罰單催繳電子郵件「都是詐騙」，監理機關已全面停止以電子郵件通知交通違規未繳罰鍰。

陳世凱表示，監理站不會用Email催繳罰單，所以只要收到任何罰單催繳的電子郵件絕對是詐騙，民眾若想查詢是否有未繳罰單，可透過「監理服務APP」、監理服務網，或電洽六都裁決機關及監理所，有疑慮就打165反詐騙專線。

陳世凱指出，公路局已通報下架逾600個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，以電子郵件寄送詐騙內容，誘騙點擊假網址後，引導民眾填寫信用卡與個人資料，導致信用卡遭盜刷、身分遭到冒用，千萬要小心別上當受騙。

公路局表示，查詢「交通違規未繳」，民眾可下載監理服務APP、至監理服務網查詢（https://www.mvdis.gov.tw/）或洽公路局用路人服務中心0800-231035免費電話，或各監理所站查詢相關違規資料；若是六都地方政府管轄之交通違規，則可以洽六都裁決中心（處）查詢；如有疑慮也可打165反詐騙諮詢專線諮詢。

