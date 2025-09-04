涉假交易侵吞2.7億! 檢調搜索「 佶城」帶回神鬼女會計主管等10人

台北地檢署指揮調查局新北市調查處，搜索佶城實業吳姓女會計主管等10人住居所。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，鬆緊帶進出口商佶城實業公司吳姓女會計主管，涉虛設7家公司進行假交易，侵吞款項約2.7億元，台北地檢署今日指揮調查局新北市調查處，兵分11路搜索吳女等10人住居所等共11處所，並通知吳等10人到場查證，全案朝刑法業務侵占、背信、業務文書登載不實及違反商業會計法填製不實會計憑證、洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

佶城設立於1994年，經營項目包含鬆緊帶織帶、粘扣帶、緞帶蕾絲拉鏈買賣及進出口業務，及各種成衣鞋類紡織品、配件買賣及進出口業務。

檢警獲報，吳女是佶城實業公司負責人的大嫂，長期擔任會計及出納工作，她涉嫌從2007年至2021年，虛設7家公司，進行鬆緊帶原物料假交易，侵吞公司資金約2.7億元。

檢察官今日指揮新北處，持法院核發搜索票，搜索吳女等10人住居所等共11處所，另通知吳女等10人到場查證，全案朝涉刑法業務侵占、背信、業務文書登載不實及違反商業會計法填製不實會計憑證、洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

