杜秉澄涉助詐團洗錢判15年 出庭嗆徐巧芯「王八蛋憑什麼要重判我」

高院今審理杜秉澄（前左）等人協助詐團洗錢案，杜否認犯行，嗆立委徐巧芯「王八蛋憑什麼要重判我？」（記者楊國文攝）

2025/09/04 18:23

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢高達2700萬多元，台北地院依洗錢、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，上訴後，杜等2人被裁定延長羈押禁見2個月。高等法院上一次開庭後，杜還押突然大叫「徐巧芯叫我認罪」，換來徐稱「希望法官重判他」，高院今繼續開庭，杜否認犯行，還嗆徐巧芯「王八蛋憑什麼要重判我」。

劉向婕是立委徐巧芯丈夫劉彥澧的姊姊，她因和丈夫杜秉澄涉協助詐團洗錢，轟動一時。

高院今下午再度開庭審理，杜庭訊大吐苦水並暴走稱他是一個合法幣商，否認協助詐團洗錢，抱怨平白被羈押18個月，「這是不折不扣的冤獄」，太不公平了，若將來被判有罪，真的想去自殺，妻子被關得腳都要廢了。他並大聲怒斥徐巧芯「王八蛋憑什麼要重判我？」還說在看守所伙食差，沒有人權，一人「獨白」快半小時。

高院傳喚4名被害人出庭，庭末表示若杜秉澄能早點還錢，願意讓他們獲得輕判。

台北地檢署指控，36歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下東霖公關顧問公司帳戶，做為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方認定，杜、劉夫妻倆從中獲取3%利益，林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉等人共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

台北地院今年1月20日依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴。北院並認定，杜、劉有勾串共犯或證人行為，裁定2人均延長羈押禁見2個月；上訴後，高院裁定杜等2人續押。

高院8月7日召開準備程序庭，並提訊杜、劉出庭審理，庭畢，杜還押途中，突然停下腳步對媒體大叫「徐巧芯叫我認罪」，引起一職騷動。

徐巧芯隨後回應媒體稱，沒和杜聯絡過，「有病要看醫生」，希望法官重判，不要輕易放過一個詐騙集團相關人。

