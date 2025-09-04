男砸義大醫院打保全「同居人詭陳屍住處」 頭部大量出血致命疑他殺

高雄男子涉嫌攻擊義大醫院保全被捕，他的同居人卻陳屍大社住處，初步相驗，她頭部大量出血疑遭他殺。（資料照，讀者提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市43歲張姓男子涉嫌攻擊義大醫院保全被捕，姊姊聯絡不上他的54歲郭姓同居人，到住處查看，赫見郭婦陳屍，警方初步勘驗死亡時間約2天，檢方今天（4日）發布相驗結果發現可能的致命傷為，左後側頭部大量出血，疑遭他殺。

警方8月30日獲報，張男到燕巢區義大醫院拿地磚砸破玻璃門、打傷保全，警方依傷害及毀損罪逮捕。張男姊姊得知後，聯繫他的郭姓同居人卻沒到，到大社區住處查看，赫見郭婦陳屍屋內。仁武分局警方獲報到場，研判郭婦死亡約2天，懷疑張男涉有重嫌，將他帶到現場，但張男情緒不穩定，先強制就醫。

警方到場時，張男同居人郭女倒臥床上，面部發黑，床上遺留血漬，已明顯死亡。檢察官周子淳今天會同法醫，在高雄市立殯儀館解剖複驗初步發現，死者臉部表面於右顴骨部位有擦挫傷、左上臂疑似皮下軟組織出血、右手手掌背面瀰漫性紅腫、左手手掌背面多處挫傷、皮下出血，但均非致命傷口。

可能致命傷為左後側頭皮下方到頭蓋骨上方大量出血，右上顎骨及顴骨分離性骨折，骨片完全分離，鼻中隔骨折，可能有腦幹軸突損傷（需另外化驗腦幹組織），確切死因尚待法醫研究所出具鑑定報告書為準。

檢方說，嫌疑人張男精神狀況不佳，強制就醫中，此案為可能適用國民法官法之案件，已啟動「國民法官專責小組」，開啟「偵查公訴合作模式」，由主任檢察官蘇恒毅、國民法官案件專責公訴檢察官陳秉志、林易志、偵查檢察官謝欣如組成辦案團隊深入調查死因。

