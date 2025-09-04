承審法官掛病號 鄭文燦涉貪案重分案 新任法官田時雨中籤

海基會前董事長鄭文燦被控收賄案，桃園地院審理過程一波三折，承審法官換第三人，今天人工抽籤由新任法官田時雨中籤擔任受命法官。（記者余瑞仁攝）

2025/09/04 17:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元案，檢方去年8月27日偵結起訴後，桃園地院審理庭長、法官陸續傳出病倒請假，法院為此重新分案，今（4）日下午公開抽籤分配，由甫於8月28日報到的64期新任法官刑十一庭芳股田時雨中籤受命法官，與審判長潘政宏、陪席法官蔡旻穎組成新合議庭，接手後續審理。

鄭文燦於桃園市長期間收賄案被起訴，桃園地院收案後採公開人工抽籤分案，最初由刑十四庭合議庭中籤審理，受命法官為廖奕淳、審判長江德民。江德民於去年10月間因病請假並請辭審判長；桃園地院依法官法、審判長選任暨事務分配辦法規定，去年11月間決議審判長由法官孫立婷接任。

受命法官廖奕淳去年8月接案後至今年2月下旬，獨任審判進行9次準備程序庭，但她於今年3月間因健康檢查發現身體異狀，原定3月18日第一次審理庭期被迫取消，之後緊急住院，確認罹患重大傷病，並於4月間請病假至今。桃園地院為免案件停滯，由審判長孫立婷自4月15日實質代理，後續召開多次準備程序、當庭勘驗多場相關會議錄音光碟，力保審理進度。

今年8月28日司法新事務年度開始，桃院依刑事庭分案補充要點，組成審核小組，就全部異動股案件依繁難程度分類，打散分配，鄭文燦案即列入需重新分案案件，今天下午重新人工抽籤分案，由刑十一庭芳股新任法官田時雨中籤，與審判長潘政宏、陪席法官蔡旻穎組成合議庭持續審理。田時雨曾為桃園地檢署書記官，擔任過桃檢資料科科長，在職時工作相當認真，如今轉換跑道擔任法官，即挑戰高難度貪瀆案件。

桃園地院另指出，審判長潘政宏為司法官班31期資深法官，專精刑事審判，其學養深厚，經驗豐富，將能帶領新舊法官搭配組成的合議庭，確保鄭案後續審理的效率與品質。

