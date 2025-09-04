中興大學實驗室又傳意外！昨鋰電池爆炸 今處理化學廢液冒濃煙2學生送醫

中興大學今再發生實驗室意外，學生操作廢液處理冒濃煙，驚動消防局。（台中市消防局提供）

2025/09/04 17:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學下週一開學，開學前夕校園卻不平靜，接連傳出實驗室意外，昨日實驗室鋰電池爆炸，造成1人手指燙傷，今日下午再傳有學生在實驗室處理化學廢液不慎產生大量濃煙氣體，造成1人額頭灼傷，另1名在場學生則是吸入濃煙，均由校護陪同就醫，所幸未造成其他災害。

中興大學昨（3）日晚間，1名女學生在機器人實驗室操作時鋰電池突然爆炸，女學生在緊急移動電池的過程中因鋰電池過熱以致手部被燙傷，消防隊獲報出動數部消防車緊急到場，不過到場時現場火勢已經由學生自行使用滅火器撲滅，受傷的女學生送醫後傷勢沒有大礙。

事件才過不到一天，今日下午又傳實驗室火警，消防局獲報後趕到場後，發現一名女學生在實驗室內做實驗時，因混合多種化學廢液產生大量濃煙氣體，該氣體造成黃女額頭灼傷，另在場一名林姓男同學也吸入濃煙，經消防隊人員先行包紮後，由校護陪同就醫檢查，未造成其他災害。

興大指出，實驗室並未發生明火，因學生操作處理廢液時不慎產生大量濃煙，女學生操作時有戴護目鏡，僅額頭有局部燙傷，因接連兩天發生實驗室意外，開學後，學校會再全力加強學生操作實驗相關安全意識，確保實驗安全。

